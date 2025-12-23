来年6月11日開幕のW杯北中米大会で優勝を目指す日本代表の森保一監督（57）が本大会でのPK戦キッカーの決定法に言及した。23日に相模原市内で講演会でPK戦の話題となり、22年W杯カタール大会決勝トーナメント1回戦で1―1のPK戦の末に1―3で敗れたクロアチア戦を回想。3年前は選手の挙手制でキッカーを決定したが、4人中3人が失敗した。

当時は事前に蹴る選手、順番のオーダーを準備していたが、最終的に挙手制にすることを選択。その理由を「プレッシャーのかかる中で自分から手を挙げる勇気をたたえたい。選手の勇気が選手の未来につながるということはずっと思い続けている」と説明した。

その上で「勇気をたたえて、責任も受け取っているつもりでも、結果的に選手が外すと自分の責任と感じてしまう。次のW杯でPK戦になった場合は自分が決めて、選手に“蹴ってくれ”と伝えることも考えている。（挙手制か）どうしようかなと。今は両方（の考えを）持っています。PK練習はコツコツと積み上げているので、確率を高められる最後の判断をしたい」と検討中であることを明かした。

W杯北中米大会は参加チームが32から48カ国に拡大。目標を掲げる優勝を達成するにはトーナメントで5試合勝たなければならない。22年カタール大会後の第2次政権ではPK戦のないアジア最終予選や親善試合に向けた練習でもPKを取り入れてきた。準備に余念はないが「PK戦にいかないで勝てるように、そこをしっかり考えられるようにしたい」と本番を見据えた。