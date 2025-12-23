【スタバ新作・グッズ】迎春！ 2026年の干支「うま」モチーフ「Winterシーズン 第1弾グッズ」が発売！ タンブラーやマグなど新年を彩るおめでたいデザインに注目♪
馬に扮した姿がキュート♪ ベアリスタグッズ4選
干支デザインのフタ付き保存容器は、毎年恒例のアイテム。赤とゴールドを基調に干支の「午（うま）」をあしらった新年らしい華やかなデザインです。フタの部分には馬に扮したベアリスタがちょこんと座っているのがポイント！
リユーザブルカップとセットでのみ購入可能なドリンクホールキャップは、季節ごとに違った装いで登場するベアリスタの姿が人気のアイテム。今回はもちろん、干支の「午」に扮したベアリスタが登場です♪
馬に扮したミニサイズのベアリスタは、たてがみとしっぽに毛足の長い素材をつかった、かわいらしいデザインが特徴。クリップパーツが付いているので、バッグなどにも取り付けることができますよ♪
スターバックス公式オンラインショップ限定で販売される白馬に扮したベアリスタのぬいぐるみ。ミニサイズ同様たてがみとしっぽに毛足の長い素材を使用していて、 頭はフードのように馬のかぶりものが取れる仕様になっています。とってもかわいい♪
お正月気分を盛り上げる！ 干支モチーフのマグカップ2選
毎年恒例の干支モチーフのマグカップ。赤とゴールドを基調とし、2026年の干支である「午」を立体的に表現した大胆なデザインは、新年を明るく彩ってくれますよ♪ サイズも355mlと、たっぷりドリンクを楽しめる大きさです。
こちらも毎年恒例の干支モチーフのデミタスカップ。先ほどの立体的なデザインとは異なり、平面ながらも耳の部分がちょこんと飛び出しているのがかわいい♪ サイズはエスプレッソにぴったりなミニサイズなので、少量で楽しみたい方やコレクションとしてもおすすめ！
新年を明るく彩るステンレスボトル＆タンブラー2選
スターバックス公式オンラインショップ限定で、アイボリー×ゴールドの新年らしいデザインのステンレスボトルとタンブラーが登場します。
手のひらサイズのコンパクトな見た目ながらも、しっかり355ml入るステンレスボトル。やわらかなアイボリーのボディにゴールドと赤色のアクセントがスタイリッシュな印象です♪ 真空二重構造ステンレス製なので、保温・保冷性もバッチリ！
「STANLEY」の3WAYステンレスタンブラーは、フタのカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」の3通りの使い方ができて、さまざまなシーンに合わせて使える万能なタンブラーです。やわらかなアイボリーにダイヤマークをあしらったシンプルなデザインながら、ハンドルやストロー部分の赤色がアクセントに♪
贈り物におすすめ！ ギフトボックス入りマグ＆メッセージギフト3選
定番商品として販売している店頭用マグのブラックが、ボックス付きで登場！ ブラックのボディにサイレンロゴが型押しされているシンプルなデザインは、飽きずに長く愛用できそう。自分用にはもちろん、年末年始のギフトにもぴったりな仕様です♪
メッセージにドリンクを添えて贈ることができる、ドリンク引換券付きメッセージカード。マグカップやキャニスターと同じ干支モチーフのデザインで、新年の挨拶にぴったり！ お年玉にプラスしてみるのもいいかも♪
馬に扮したベアリスタがかわいいメッセージカード。カード部分は、お正月飾りや絵馬風マスコットとして使える紐付きの立体仕様。メッセージを読んだ後も、吊るしたり飾ったりして楽しむことができます♪ ポチ袋風デザインの封筒もかわいい！
「Winterシーズン 2025 第1弾グッズ」のラインナップをご紹介しました。
干支をモチーフにしたお正月らしいデザインは、見ているだけで心が踊りますよね♪
お気に入りのアイテムを手に、新年を楽しい気持ちで迎えてみませんか？
■「Winterシーズン 2025 第1弾グッズ」
販売期間：2025年12月26日（金）〜 ※在庫がなくなり次第終了
販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア
※一部オンラインショップ限定商品あり
スターバックスオンラインストア：
https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/
Text：うえのまきこ
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。