「ケロロ軍曹」テレビアニメの全キャストを一新へ 2026年の秋から放送「ゼロから新たにアニメーション制作するにあたっての決断」【全文】
【モデルプレス＝2025/12/23】アニメ「ケロロ軍曹」が12月23日、キャストを一新することを発表。2026年秋から完全新作TVアニメとして、物語がスタートする。
【写真】2025年公開の「ケロロ軍曹」新規作画
公式サイトでは「新TVアニメ『ケロロ軍曹』キャスト交代のご報告」と題した書面を公開。同日に完全新作TVアニメが2026年秋から放送されることが発表されたが、「このたび発表いたしました新TVアニメ『ケロロ軍曹』では、『ケロロ軍隊』をご担当いただいた方々をはじめとする、全てのキャストを一新することに決定いたしました」と報告し、「これは新アニメ『ケロロ軍曹』を、ゼロから新たにアニメーション制作するにあたっての決断となります」と伝えた。
また、「新キャストの情報につきましては後日改めて発表いたしますので、今しばらくお待ちください」とし、「これまで『ケロロ軍曹』のキャラクターたちに命を吹き込んでくださった現キャストの方々には、長きにわたり作品を支えていただいたこと、世界中で愛されるキャラクターに育てていただいたことを心より感謝申し上げます」とコメント。2026年夏には、アニメ放送20周年記念作品『新劇場版ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の公開が予定されているが、「現キャストの方々にご担当いただきます」と説明した。最後には「今後とも『ケロロ軍曹』シリーズの応援をよろしくお願い申し上げます」と結んでいる。
1999年より「月刊少年エース」（発行：株式会社KADOKAWA）にて連載中の漫画家・吉崎観音氏による人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4月にアニメ放送がスタートし、2024年4月に20周年を迎えた。ケロロ軍曹は渡辺久美子、タママ二等兵は小桜エツコ、ギロロ伍長は中田譲治、クルル曹長は子安武人、ドロロ兵長は草尾毅が声を担当している。（modelpress編集部）
新TVアニメ『ケロロ軍曹』キャスト交代のご報告
このたび発表いたしました新TVアニメ『ケロロ軍曹』では、『ケロロ軍隊』をご担当いただいた方々をはじめとする、全てのキャストを一新することに決定いたしました。これは新アニメ『ケロロ軍曹』を、ゼロから新たにアニメーション制作にあたっての決断となります。新キャストの情報につきましては後日改めて発表いたしますので、今しばらくお待ちください。
これまで『ケロロ軍曹』のキャラクターたちに命を吹き込んでくださった現キャストの方々には、長きにわたり作品を支えていただいたこと、世界中で愛されるキャラクターに育てていただいたことを心より感謝申し上げます。
なお、2026年夏公開予定のアニメ放送20周年記念作品『新劇場版ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』につきましては、現キャストの方々にご担当いただきます。全国のスクリーンで大活躍する『ケロロ小隊』一行にどうぞご期待ください。
今後とも『ケロロ軍曹』シリーズの応援をよろしくお願い申し上げます。
2025年12月23日
TVアニメ『ケロロ軍曹』製作委員会
『新劇場版ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』製作委員会
