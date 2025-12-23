ゆうこす、80kgから59kgに 産後ダイエット途中経過ビフォーアフター公開「別人級」「努力すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が12月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。産後ダイエットの成果を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】1児の母「別人級」産後80kgから59kgのビフォーアフター
ゆうこすは「見返すと別人でびっくりする」と妊娠中の3月に80kgだった体重が、11月には59kgまで減少したビフォーアフター写真を公開。「妊娠中、病的に体重が増え、産院から退院して即大学病院へ入院。なかなかハードな出産だっただけど、何よりギャップなのは、鏡に映る別人な姿の自分を見ることでした」と当時の心境を明かした。「けど、落ち込んでちゃねーぜ。と頑張ってます。とりあえず途中経過」とポジティブに報告し、YouTubeでは、有酸素運動や筋トレなど、ダイエットのために行ったことを紹介している。
この投稿に、ファンからは「別人級」「努力すごい」「応援してる」「素敵すぎる」「尊敬する」「参考になる」といったコメントが寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」で、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
◆ゆうこす、産後21kg減量を報告
◆ゆうこすの産後ダイエット成果に反響
