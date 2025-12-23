¡Ötake it out on¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ötake it out on¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹ÔÆ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤ò¤¹¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ötake it out on¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔËþ¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤ò¡¢´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡ÖÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¡×¤òÉ½¤¹É½¸½¤È¤·¤Æ¡Ökick-the-cat¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¡×¤Ï¡¢Ç¤ò½³¤ë¤Û¤ÉÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤À¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖTaking it out on me won't change anything.¡×
¡Ê»ä¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢»öÂÖ¤Ï¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
