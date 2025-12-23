¡Ö연초¡Ê¥è¥ó¥Á¥ç¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤³¤È¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö연초¡Ê¥è¥ó¥Á¥ç¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö연초¡Ê¥è¥ó¥Á¥ç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢1·î¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö연초¡Ê¥è¥ó¥Á¥ç¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÇ¯»Ï¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö연초¡Ê¥è¥ó¥Á¥ç¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¡¢Ç¯»Ï¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢µìÎñ¤Î1·î1Æü¤Î¤³¤È¤ò¡Ö설날¡Ê¥½¥ë¥é¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢Á°¸å¤Î2Æü´Ö¤È¤¢¤ï¤»¤Æ3Ï¢µÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯1·î¤Î¸åÈ¾¤¬µìÀµ·î¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¿Í¤¬¼Â²È¤Ø¤Èµ¢¾Ê¤·¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤ò²á¤´¤¹¤ó¤À¤È¤«¡£
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¡¦¡ØCIR¥ì¥Ý¡¼¥È2·î¹æ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡Ù¡Ê»³¸ý¸©¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô