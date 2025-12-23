¡Ö¥Ù¥¹¥È8¤òÀäÂÐ¤ËÃ£À®¡×ÃÞ»ç¹â¥é¥°¥ÓーÉô¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡¡27Æü¤Ë½éÀï¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Óー
27Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÊ¡²¬¸©Î©ÃÞ»ç¹â¹»¤Î¥é¥°¥ÓーÉô°÷¤¿¤Á¤¬23Æü¡¢Ê¡²¬¸©Ä£¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄÅ¯»ÒÉûÃÎ»ö¤òË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÞ»ç¹â¹»¥é¥°¥ÓーÉô¤ÎÁª¼ê¤ä³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½20¿Í¤Ç¤¹¡£
ÃÞ»ç¹â¹»¥é¥°¥ÓーÉô¤Ï11·î¤ËÊ¡²¬¸©Í½Áª¤ÎÂè2ÃÏ¶è¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢5Âç²ñ¤Ö¤ê7²óÌÜ¤Î²Ö±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÍ¦µ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¥é¥°¥Óー¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¹¥È8¤òÀäÂÐ¤ËÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£¡×
º£²ó¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÎãÇ¯¤è¤ê5¹»Â¿¤¤56¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Ê¡²¬¸©¤«¤é¤ÏÃÞ»ç¹â¹»¤ÈÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Î2¹»¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÞ»ç¹â¹»¤Ï27Æü¤Î1²óÀï¤ÇÆÁÅç¸©¤Î¾ëÅì¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¥·ー¥É¹»¤ÎÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Ï¡¢30Æü¤Î2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£