佐藤健、“独身イジリ”に苦笑 結婚に意欲「（既婚者の）仲間に入れるように…」
ワーナー・ブラザース映画の日本での劇場配給100年の歩みを締めくくるメモリアルイベント「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」のグランドフィナーレとして、映画『るろうに剣心』の舞台あいさつが23日、東京・丸の内ピカデリーで開催され、全シリーズの監督を務めた大友啓史と、アクション監督の谷垣健治が参加。さらにサプライズとして、主人公・緋村剣心役の佐藤健、神谷薫役の武井咲、相楽左之助役の青木崇高、巻町操役の土屋太鳳が登壇した。
【全身ショット】美しい…華やかなドレスで登場した武井咲＆土屋太鳳
トークセッションでは、本作の始動から現在に至るまで、佐藤を除くキャスト陣が次々と“既婚者”になったことが話題に上がった。司会からイジるように話を振られた佐藤は、「本当なんですよ……そうなんですよ……どうしたらいいですか？」と苦笑いを浮かべ、会場の笑いを誘った。
さらに佐藤は、「じゃあ、みんなで集まることには（既婚者の）仲間に入れるように……」と結婚への意欲をチラリとのぞかせる場面も。これに土屋が「ファンの人が寂しくなっちゃう」と反応すると、客席からは「嫌だー！」と冗談交じりの本音が飛び出し、会場は和やかな空気に包まれた。
その後も佐藤は、「確かに集まったときに孤独だなって思う。みんなが夜泣きの話題とかしていて、疎外感が…」と自虐トークを展開。すると青木が「剣心！そんなことないって！」と肩をたたいてフォローし、佐藤は「僕にも分かる話題で盛り上がってほしい」とリクエストして、再び笑いを誘っていた。
『るろうに剣心』は、圧倒的なスピード感を誇るアクションと、登場人物たちの葛藤や絆を描いた人間ドラマを融合させ、日本のみならず海外でも高い評価を獲得してきた。シリーズ5作品の国内累計興行収入は194億円を超え、世界100以上の国と地域で配給、50以上の国際映画祭に出品されるなど、ワーナー映画を象徴する存在となっている。
