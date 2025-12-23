SK-II数量限定コフレで迎える2026年、ピテラ™満喫の新年ケア

新しい年の始まりは、肌も気持ちもリセットしたいもの。2026年1月1日、SK-IIから数量限定のニューイヤーコフレが登場します。ベストセラーのピテラ™エッセンス現品を中心に、美白²やエイジングケア³まで叶える充実の内容で、SK-IIの魅力をたっぷり堪能できる特別なセット。年始のスキンケアを格上げしてくれる、心ときめくラインナップです。

ピテラ™エッセンスの3つの力

SK-IIを象徴するフェイシャル トリートメント エッセンスは、導入美容液・化粧水・美容液の3役を1本で担う名品。ピテラ™*⁴を90%以上配合し、角質層のすみずみまで素早く浸透します。

うるおいの通り道を整え、後に使うアイテムのなじみを高めながら、透明感のあるクリアな素肌へ導く頼もしい存在です。

試せる贅沢トライアルキット

価格：13,970円(税込)

「SK-II2026ニューイヤースペシャルトライアルキット」は、75mlのピテラ™エッセンス現品に、美白²美容液、エイジングケア³クリーム、集中保湿マスクをセット。

肌の明るさ、ハリ、うるおいをトータルで体感でき、SK-II初心者にもおすすめです。旅行やジム用にも便利なサイズ感で、日常に取り入れやすいのも魅力。

本格派にうれしい豪華コフレ

価格：29,150円(税込)

「SK-II2026フェイシャルトリートメントエッセンスコフレ」は、230mlのピテラ™エッセンス現品を主役に、洗顔、ふき取り化粧水、選べるクリームをセット。

洗う・整える・潤すを一式で揃えられるため、年末年始の集中ケアにもぴったり。SK-IIの世界観をじっくり味わいたい方にふさわしい内容です。

*¹2022年第1四半期～2024年第3四半期におけるSK-IIブライトニング製品群の売上データに基づく。

*²メラニンの生成を抑えて、シミ、そばかすを防ぐこと

*³年齢に応じたケアのこと

*⁴特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK-IIだけの天然由来成分（SK-II独自のガラクトミセス培養液整肌保湿成分）

*⁵販売名：SK-II薬用美白美容液ST

*⁶茶色曇り・灰色曇り（メラニンの過剰生成による）、赤色曇り（乾燥からの肌あれによる）、黄色曇り（うるおい不足による）

*⁷ニコチン酸アミドW

*⁸ビサボロールプロ

*⁹インフィニットオーラコンプレックス

*¹⁰すべての方で皮膚トラブルが起こらないということではありません。

*¹¹ヒドロキシケイヒ酸

*¹²シャクヤク根エキス

*¹³乾燥などによるエイジングサイン

*¹⁴SK-IIスキンパワーリニュークリームのみ採用

*¹⁵30mL

新しい1年を輝く素肌で



数量限定で登場するSK-IIのニューイヤーコフレは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったり。

ピテラ™*⁴の恵みを毎日のケアに取り入れることで、素肌そのものが美しく整い、自信の持てる毎日へと導いてくれます。2026年のスタートは、SK-IIとともに♡理想の素肌を育ててみませんか。