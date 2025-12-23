スタジオには気象予報士の平島健一さんです。



数家キャスター

年末の慌ただしさが増す中、貴重な晴れの1日になりましたね。



平島気象予報士

県内は高気圧に覆われて広く晴れました。けさは放射冷却の影響で、各地で冷え込み、最低気温は富山市で0.2度と今シーズン最も低くなりました。最高気温は富山市で9.7度と平年よりやや高くなりました。富山市の富岩運河環水公園では、散歩を楽しむ人や雪をいただいた立山を背景に写真を撮る人の姿が見られました。





数家キャスター私も、けさここでランニングをしていましたが、撮影中の平島さんと会いましたね。平島気象予報士そうですね、あすはさらに気温が上がりそうです。11月中旬並みの暖かさになる見込みです。こちらは、上空1500メートル付近の気温の予想です。6度以上の温かい空気が県内に流れ込み、富山市の最高気温は16度を予想しています。あさっても、予想最高気温が11度と平年より3度ほど高くなりそうです。あすのクリスマスイブは、西から低気圧や前線が近づくため、朝から雨となりそうです。あさってのクリスマスも低気圧や前線の影響で、一日を通して雨となりそうで、ホワイトクリスマスとはならない見込みです。