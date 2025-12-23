ËÌÂ¼À²ÃË»á¡¢ÆâÍÆ¾ÚÌÀÁ÷¤é¤ì¤¿ÂçÊªµÄ°÷¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¶ØÃÇ¶¦±é¡ª²ÃÆ£¹À¼¡¡Ö¤³¤³°ìÈÖ¥ä¥Ð¥¤¡ª¡×
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎËÌÂ¼À²ÃË»²±¡µÄ°÷¡Ê69¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥ÍµÊÃã ±ÊÅÄÄ®¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢»²À¯ÅÞ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÃæ¡¢ËÌÂ¼»á¤ÏÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»þ¡¹¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÏÃ¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÈäÏª¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎÙ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦²ÏÌîÂÀÏº¸µ³°Áê¤È¤Î´Ø·¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²ÏÌî¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÆâÍÆ¾ÚÌÀÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢YouTubeºï½ü¤·¤í¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡Ö¤³¤³°ìÈÖ¥ä¥Ð¥¤¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç²ÏÌî»á¤ÏÌµ¸À¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡²ÏÌî»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¸¤ÁÊ¾Ù¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤¬¤é¥Ô¥·¥ã¥ê¡£²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤³¤³¡¢»ß¤á¤È¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼»á¤Ïº£·î¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢²ÏÌî»á¤«¤éÆ°²è¤Îºï½ü¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£