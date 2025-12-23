合格率およそ約18％といわれる、難関国家資格試験に合格し話題になったグラビアアイドルの天月愛（30）が、「おばさんだってモテたい」と自虐的にコメントした、抜群のスタイル際立つビキニショットを披露し、様々な反響が寄せられている。

【映像】圧巻のビキニショット（複数カット）

テレビ番組のアシスタントディレクターから、グラビアアイドルに転身したという異色の経歴を持っている天月。身長170cm、バスト110・ウェスト65・ヒップ100という圧巻のプロポーションが人気となっている。

Instagramでは、水着姿をはじめ、様々な衣装を着た色気あふれるセクシーショットを披露している。また、土地や建物を取引する際に必要となる国家資格で、合格率がおよそ約18％といわれている宅地建物取引士、通称「宅建」の資格試験に一発合格したことも話題になっている。

「おばさんだってモテたい」ビキニ姿を披露

21日に更新したInstagramでは、「冬眠前に爆痩せ中です。モテたいからね。おばさんだってモテたい」と自虐交じりにコメントし、ポーズを決める水色のビキニ姿を披露した。

この投稿にファンからは、「sexy！！」「最強のスタイル」「水色めちゃ似合ってて可愛い！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）