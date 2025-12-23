好き＆行ってみたい「徳島県の絶景スポット」ランキング！ 2位「大歩危・小歩危」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
この時期は寒さが本格化し、澄んだ空気の中で見る景色は格別です。日常の喧騒を忘れさせてくれるような、心をリフレッシュできる特別なスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「徳島県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「迫力ある渓谷美と清流の景観が自然の力強さを感じさせるから」（30代女性／東京都）、「吉野川の渓谷美が迫力あり、自然が作る岩壁と清流の景観が見事なため」（20代女性／長崎県）、「溪谷で紅葉で有名な絶景スポットでおすすめです」（30代女性／高知県）といった声が集まりました。
回答者からは「海の自然現象としての迫力がすごく、見ていて飽きないから」（30代女性／秋田県）、「世界三大潮流のひとつで、最大直径20mにもなる渦が、目の前でぐるぐると巻く姿は圧巻だから」（50代男性／広島県）、「うずしおクルーズ船に乗って、渦潮を近くから見てみたいから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：大歩危・小歩危（三好市）／43票吉野川の激流によって、結晶片岩が削られてできた渓谷です。大歩危（おおぼけ）と小歩危（こぼけ）の2つの渓谷があり、遊覧船やラフティングでそのダイナミックな景観を楽しめます。四国山地の深い自然が織りなす絶景が支持を集めました。
1位：鳴門の渦潮（鳴門市）／127票徳島県鳴門市と兵庫県淡路島の間の鳴門海峡で発生する世界最大級の渦潮が、圧倒的な票を集めて1位となりました。大潮の時には最大で直径20mにもなる渦潮の迫力と自然が作り出すスペクタクルな現象が圧巻で、多くの人から「行ってみたい」と支持を集めているようです。
