長期休みに行きたいと思う「熊本県の温泉地」ランキング！ 2位「人吉温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
長期の休暇は、心に残る思い出を作る絶好のチャンスであり、旅先を選ぶ時間も醍醐味の一つです。今の季節ならではの美しい景色と、温かいおもてなしを堪能できる人気の温泉地を、あなたの旅の候補としてご覧ください。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたいと思う「熊本県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：人吉温泉／40票熊本県南部の球磨盆地に位置する人吉温泉は、「九州の小京都」と呼ばれる人吉市の中心部に湧く温泉です。球磨川の清流と相良藩の城下町の情緒が感じられる風情ある温泉地で、多くの共同浴場が点在。泉質は炭酸水素塩泉や塩化物泉など多様で、特に美肌の湯としても知られています。周辺には国宝の青井阿蘇神社や人吉城跡など歴史的な名所が多く、歴史散策も楽しめます。
回答者からは「自然豊かな場所だからゆっくりのんびりと行ってみたい」（40代女性／茨城県）、「周りの観光地とセットで楽しめそうだから」（30代女性／埼玉県）、「古い町並みが好き」（40代男性／岐阜県）といった声が集まりました。
1位：黒川温泉／125票熊本県の阿蘇の北、南小国町にある黒川温泉は、里山の風情を大切にした全国でも有数の温泉地です。各旅館が協力し合い、景観を守る協定を結んでおり、統一された景観が魅力。名物の「入湯手形」を購入すれば、約30軒ある旅館の露天風呂を巡ることができます。泉質は硫黄泉や単純温泉など多様で、自然豊かな環境でゆったりとした時間を過ごすことができます。
回答者からは「露天風呂巡りができる『入湯手形』が有名で、複数の旅館の温泉を楽しめるのが魅力です。自然に囲まれた環境で静かに過ごせるため、長期休みにぴったりだと思います」（40代男性／北海道）、「黒川温泉は『露天風呂巡り』が有名で、自然に囲まれた雰囲気の中で複数の宿の温泉を楽しめます。静かな山間にあり、非日常感が強く、長期休みに心身を癒すには理想的な場所です」（40代男性／北海道）、「山間の静かな温泉街で、風情ある石畳の小道と露天風呂巡りが人気で、自然に囲まれた露天風呂での湯めぐり、地元料理の郷土料理も楽しめるので、長期休みに行きたい温泉地だと思うから」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)