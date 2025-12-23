アイドルグループ・Peel the Appleの伊織ふう香さんが、写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.27』に登場。しなやかなスレンダーボディを披露しました。



【写真】つるん陶器肌の伊織ふう香さん

同作は、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめたシリーズ第27弾で、旬のグラビアアイドル6人のカットを大ボリュームで収録しています。



人気アイドルグループ・ぴるあぽに所属する伊織さんは夏の浜辺でスレンダーボディを存分にアピール。白Tシャツ姿では、少し照れた表情を浮かべながら、ダンスで鍛えた引き締まった太ももをさりげなく披露。純白のビキニを着こなし露天風呂でくつろぐシーンも。さらに内風呂のカットでは、ちょっぴりセクシーな黒のレオタード水着に。夏フェスで躍動した王道清純派アイドルのステージ上とは異なる表情は必見です。（撮影／武田敏将 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／毛塚由恵）



【伊織ふう香さんプロフィル】

2021年、アイドルとしての活動を開始。2023年にアイドルを卒業してからは役者を目指して活動。2025年1月、Peel the Appleの新メンバーとしてアイドル活動を再開。最新情報は公式X（@PtA_fuka）やインスタ（@ngm310fk）、TikTok（@pkpkpuka）