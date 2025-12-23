県教育委員会は23日、2026年度に開校する新潟北高校と豊栄高校との統合校、県立碧（あおい）高校の校章デザインや制服が決定したと発表しました。





校章は長岡造形大学がデザインを担当。統合される新潟北高校と豊栄高校それぞれの校章のイメージを統合し、新校名の「碧（あおい）」を表現する青緑色でデザインされています。



「推進力」「前進」「切り拓く」の意味があり、多方向に向かう配置とすることで生徒が多彩な進路へ進む姿を表現したということです。





一方、制服は3種類のジャケットがあり、生徒の発想で多彩な着こなしができるようにし、ジェンダーレスのデザインになっているということです。ジャケットとの組み合わせで、セーラータイプにもできるほか、スラックス、スカートを生徒が選べるということです。また、シルバーベースのネクタイやリボン、細いリボンの3種から選べるということです。少子化の影響で、県は2026年度に豊栄と新潟北高校の募集を停止し統合するなど県立高校の再編整備計画を2023年7月に発表していて、校名については県のホームページなどで公募し決定されています。校歌は、作詞・作曲を長岡市出身のアーティスト・琴音さんが担当していて、2026年3月には完成の見通しということです。新たな統合校となる県立碧（あおい）高校は、新潟北高校の校舎内に開校され、デザイン、健康科学、こども福祉など、多彩な学びをコンセプトとした県立高校になるということです。