finalはフラッグシップワイヤレスイヤホン『TONALITE トナリテ』を発売した。

【画像】自分の身体に合った音が鳴るパーソナライズ技術を搭載 『TONALITE トナリテ』外観

本製品は、finalの新しいフラッグシップモデルとして、今までにない超高音質と最高水準のノイズキャンセリング性能を両立させたのが特徴だ。有線フラッグシップモデル「A10000」の開発で培った独自の歪み低減技術を投入している。

さらにパーソナライズ技術「DTAS」を採用し、個人の身体形状に合わせた音を作成する。

ノイズキャンセリングは、物理遮音性を高める設計にフィードフォワード方式とフィードバック方式を組み合わせるトリプルハイブリッド方式を採用している。ノイズキャンセリングは、「音質優先」と「ANC優先」が選択可能だ。環境の音を拾うアンビエントモードも、静かな環境でも使えるアルゴリズムと合わせて搭載されている。

『TONALITE トナリテ』は39,800円（税込）でfinal公式ストアや全国の家電量販店などで販売中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）