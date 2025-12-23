画像はSamsung Galaxy Z Fold7。Image: Raymond Wong / Gizmodo US

来年秋にiPhone 18 Proシリーズと並んでリリースされるという折りたたみiPhone。メイン画面に一切のヨレ・シワを許さない覚悟で開発中とウワサ初期から言われていますが、さてどうなるのでしょう？ だんだんとその姿が見えてきました。

The Infromationが報じたところによれば、Apple（アップル）の折りたたみスマホは、今市場にあるSamsung（サムスン）やGoogle（グーグル）の折りたたみスマホよりも幅広になるといいます。閉じているときも幅広、広げると横長。広げたときのアスペクト比は13インチのiPadに近いそう。

折りたたみiPhoneがワイドな理由

SamsungのGalaxy Z Fold 7やGoogleのPixel 10 Pro Foldよりも、ワイドにしたい理由はいくつか考えられますが、まず1つ目は個性の確立。一目見てすぐに「Appleの折りたたみだ！」とわかるサイズ感を目指しているのでしょう。開いた状態が縦長か、横長か。横長ならAppleです。

2つ目はソフトウェアの問題。iPadOS 26ではマルチタスクウィンドウが登場し、作業効率がアップ。これがそのまま折りたたみiPhoneの機能に流用されるのはありそうな話。となると、縦長よりもワイドな方が複数ウィンドウは使いやすい。開いた折りたたみiPhoneの左にアプリ一覧を、右には2つくらいアプリを起動させて表示するデモを発表会で見せるのが容易に想像できる気が…。

3つ目はエンタメ。開いた状態で映画を見るとき、Z Fold 7やPixel 10 Pro Foldでは、一部に黒いネガティブスペース（レターボックス）が表示されます。この黒スペースを減らし、動画表示エリアを最大限増やすには、ワイドなディスプレイはいいアイデア。

The Information以外にも、ワイドな折りたたみiPhoneを予想する声はあります。著名リーカーの@UniverseIce氏はXにアスペクト比4:3のイメージ画像をポスト。

This is how the Apple iPhone Fold or the Samsung Galaxy Wide Fold looks in my hands

it features a 4:3 inner screen, comfortable! pic.twitter.com/jd9Vr1E9fT - PhoneArt (@UniverseIce) December 22, 2025

韓国メディアのETNewsは、折りたたみiPhoneに対抗するため、Samsungの折りたたみもワイド化計画があると報じています。MacRumorsのTIm Hardwick氏もCADデータを入手したと、そのワイドなサイズを報告しています。

Fwiw, the alleged iPhone Fold 'leaked CAD renders' floating around are anything but. They were actually created by a talented MacRumors forum member, based on rumored specs dating back to May. https://t.co/wfkzNSNzTT - Tim Hardwick (@waxeditorial) December 19, 2025

過去の失敗例

ワイドな折りたたみスマホは、Appleが初なわけではありません。Googleの初代Pixel Fold、Oppo（オッポ）のFind N、Microsoft（マイクロソフト）のSurface Duoはワイド派でした。

どうにもうまくいかなかったのは、（形状以外の）ハードの魅力不足に加え、ソフトウェアが最適化されていなかったから。Appleがここを（特にソフト面）をクリアできればあるいは…。

ユーザーが求める折りたたみは、閉じているときはほぼ普通のスマホであること。SamsungはGalaxy Z Fold 7で厚さがこれをクリアし、大きなブレイクスルーとなりました。幅広スマホは「ほぼ普通のスマホ」として受け入れられるのでしょうか。

