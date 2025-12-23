¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¤¢¤ë¤Î¤«¡×à°®¼ê²ñ0¿Íá¤ÇÃæ»ß¡ª¥Õ¥©¥í¥ï¡¼19Ëü¿ÍÄ¶¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡Ö¤³¤ó¤À¤±¥³¡¼¥¹ºî¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡×¤ÎÀ¼
°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¥Ý¥Ä¥ó¤ÈºÂ¤ê¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬¡Ä
¡¡X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼19Ëü5000¿Í¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤ÇÈ¤ß¤Ê¤ß¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢SNS¤ÇÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Ç¡Ö¼Õºá¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖËÜÆüÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿°®¼ê²ñ¤ÏÊÂ¤Ó¤¬0¿Í¤Ç¤·¤¿¤¿¤áÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅöÆü¤Î°®¼ê²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢°®¼ê²ñ¤ËÍè¾ì¼Ô¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¡¢¥Ý¥Ä¥ó¤È°¤ÇÈ¤¬ºÂ¤ê¼ä¤·¤½¤¦¤Ë°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¥Ù¥ë¥È¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤è¤ê¼ä¤·¤µ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥ó¥á¥¬¥·¥Æ¥£È¬ÀéÂåÎÐ¤¬µÖÍÍ¡¡¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼ÊÂ¤Ó0¿Í¡©¡©²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ó¤Ê»ö¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö19Ëü¿Í¤â¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤Æ¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡Ä¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤À¤±¥³¡¼¥¹ºî¤Ã¤ÆËä¤á¤ë¤Û¤ÉÊÂ¤Ö¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤½¤³¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¯¤é¤¤¤ÏÇ§ÃÎÅÙÉ¬Í×¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÎóºî¤ê¤¹¤®¤Æ¤ÆÁð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢°¤ÇÈ¤ÏÅÙ¡¹¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç°®¼ê²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÍè¾ì¼Ô¤¬0¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£