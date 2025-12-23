¡Ö½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤±¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô38ºÐ¤Ç30ËÜÎÝÂÇÌÜÉ¸¡¡ÉÔÏÇ¤ÎÂçË¤°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ø¡¡¥¢¡¼¥Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤ï¤±¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬23Æü¡¢Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ËËÜÎÝÂÇ30ËÜ¤ò·Ç¤²¤¿¡£ÍèÇ¯10·î¤Ç38ºÐ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢36È¯Êü¤Ã¤¿2018Ç¯°ÊÍè¤ÎÂçÂæ¡£7Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤Ø¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£Â¸ºß²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡38ºÐ¤ËÃ£¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤ËÇ¯´Ö30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢µåÃÄ¤Ç¤ÏÆî³¤»þÂå¤Î1988Ç¯¤Ë40ºÐ¤Ç44È¯Êü¤Ã¤¿ÌçÅÄÇî¸÷¤¬ºÇ¸å¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤â38ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯¤ÏÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢18ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÌøÅÄ¤Ï¡ÖÁö¤ì¤Ê¤¤¤·¼é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÁ´»î¹ç¡Ë½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈµåÃÄ¤ÎÊ¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤È¤Ê¤ë°Î¶È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤é¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡ÖSOS»Ò¤É¤â¤ÎÂ¼JAPAN¡×¤Î»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£7Ç¯Á°¤«¤éËÜÎÝÂÇ1ËÜ¤Ë¤Ä¤15Ëü±ß¤òÆ±Ë¡¿Í¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ6ËÜÊü¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï90Ëü±ß¤òÂ£Äè¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë