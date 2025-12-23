「日本に衝撃のニュース」「大打撃だ」南野拓実が前十字靭帯断裂の重傷、W杯対戦国オランダでも広く報道「少なくとも９か月の離脱が予想される」
モナコの日本代表MF南野拓実の怪我について、オランダメディアも報じている。
この30歳は、21日のオセール戦で相手選手と競り合った際に負傷。顔を両手で覆いながら担架で運び出され、途中交代を余儀なくされた。
その翌日、クラブが南野の怪我について左膝前十字靭帯断裂と発表。全治期間は明らかになっていないものの、2026年の６月に開幕する北中米ワールドカップの出場は絶望的な状況となった。
このニュースは、W杯のグループステージで日本と対戦するオランダ国内でも広がっており、同国メディア『voetbalzone』は、次のように伝えた。
「南野が約半年後のワールドカップに出場することは不可能となった。彼の欠場は日本代表にとって大打撃だ。コンデイションが良ければ先発出場が確実視されていた。先月のガーナ戦ではキャプテンマークも巻いた」
また『VoetbalPrimeur』も、「オランダの対戦相手である日本に衝撃のニュース」との見出しで、こう報じた。
「日本にとって悲報だ。南野はワールドカップ出場を諦めなければいけない。少なくとも９か月の離脱が予想される。この負傷は日本にとっても大きな痛手となるだけでなく、モナコにも影響を与える」
これまで森保ジャパンで長く主力を担ってきた南野の１日でも早い復帰を願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
