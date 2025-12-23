「深くお詫び申し上げます」J３高知が“ずさんな労務管理”でJリーグから処分。法令違反行為などが発覚
Jリーグは12月23日、J３の高知ユナイテッドSCに対し、けん責の懲罰を決定したと発表した。
クラブにおいて、スタッフの大部分に法律で義務付けられている労働条件通知書を交付していなかった法令違反行為や、杜撰な労務管理があったことが対象事案となった。
Jリーグは、この労働条件通知書の未交付という事実は労働基準法に違反する行為であると指摘。そのほかのずさんな労務管理も含め、法律や社会的規範の遵守を定めるJリーグ規約第３条第３項に違反することが明らかであるとした。
これを受け、Jリーグは裁定委員会に諮問し、高知ユナイテッドSCに対して「けん責（始末書をとり、将来を戒める）」の懲罰を決定。併せて、同種事案の再発防止に必要な措置の実施をクラブに依頼した。
今回の懲罰量定に際しては、クラブ側の対応も参考にされた。
高知は問題発覚後、代表取締役を追加選任し、組織体制の見直しを含むガバナンス強化に着手。内部・外部相談窓口の設置や、新たに現場業務の責任者となる執行役員を配置するなどの是正措置を公表し、すでに取り組みを開始している。
また、各スタッフの業務軽減のため速やかなスタッフ増員にも着手しており、具体的な増員の見込みが立っているほか、再発防止のための各種研修も予定しているという。
Jリーグは、本件について「労務管理の基礎知識を有する職員を欠き、経営者も十分な知識を持たないなかで、漫然と続けられてきた違法ないしずさんな労務管理行為」であり、「これを監督すべき取締役会等も何らその役割を果せなかったというガバナンス不全に起因する事案」と指摘している。
クラブは公式サイトを通じて、「改めまして、日頃ご支援・ご声援をいただいているファン・サポーターの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、コンプライアンスの遵守並びに、ガバナンスの強化にいっそう取り組んで参ります」とコメントを発表した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
