¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ï¡ØÏÃ¡ÙÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿1Ç¯ ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÅßµÙ¤ßÁ°½¸²ñ
ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢12·î24Æü¤«¤éÅßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï23Æü¡¢ÅßµÙ¤ßÁ°¤Î½¸²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Î¾®³Ø¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÅßµÙ¤ßÁ°½¸²ñ¡×¤ÎÍÍ»Ò
ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤ÎÃæÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅßµÙ¤ßÁ°½¸²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢6Ç¯À¸¤Î³Æ¥¯¥é¥¹¤¬¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤òÈ¯É½¡£
¤¢¤ë¥¯¥é¥¹¤¬Áª¤ó¤À´Á»ú¤Ï¡ØÏÃ¡Ù¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö³Øµé²ñ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·èÄê¤·¤Æ¤¤¿1Ç¯¤À¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í§Ã£¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ä´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ìÊ¸»ú¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»ùÆ¸¡äQ. ³Ø¹»À¸³è¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡© ¡Ö»»¿ô¤Ç¤¹¡£»»¿ô¶ì¼ê¤Ç¡Ê¤³¤ì¤«¤é¡ËÃæ³ØÀ¸¤«¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡× Q. ÅßµÙ¤ß¤ÎÍ½Äê¤Ï¡© ¡Ö¸µÃ¶¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤Î²È¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
ÅßµÙ¤ß¤ÏÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç12·î24Æü¤«¤é2026Ç¯1·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£