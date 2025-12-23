È¯À¸¤«¤é3¤«·îÈ¾¡Ä Îµ´¬¤Ë¤è¤ëÈï³² ¡Ö¸øÈñ²òÂÎ¡×¤Î¼õÉÕ»Ï¤Þ¤ë ÂÐ¾Ý¤Ï¡ÈÈ¾²õ¡É°Ê¾å
2025Ç¯9·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Îµ´¬¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¡Ö¸øÈñ²òÂÎ¡×¤Î¼õÉÕ¤¬12·î23Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÒÇ·¸¶»ÔÌò½ê¿º¸¶Ä£¼Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸øÈñ²òÂÎ¡×¼õÉÕ¤ÎÍÍ»Ò
Îµ´¬¤ÎÈ¯À¸¤«¤éÌó3¤«·îÈ¾¡£ËÒÇ·¸¶»ÔÌò½ê¿º¸¶Ä£¼Ë¤Ë¤Ï¡¢²È²°¤Î²òÂÎÈñÍÑ¤òÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡Ö¸øÈñ²òÂÎ¡×¤Î¼õÉÕ¤Ë²È²°¤Ê¤É¤òÈïºÒ¤·¤¿»ÔÌ±¤¬Ë¬¤ì¡¢¿³ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö¸øÈñ²òÂÎ¡×¤Ï¡¢ØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ÇÈï³²¤ÎÄøÅÙ¤¬¡ÖÈ¾²õ¡×°Ê¾å¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ïº£¸å¡¢½µ¤Ë2²óÁë¸ý¤òÀß¤±¤Æ¡¢¡Ö¸øÈñ²òÂÎ¡×¤Î¼êÂ³¤¤äÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ© ¢¨Ëè½µ²ÐÍËÆü¡¦ÌÚÍËÆü¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï½ü¤¯¡Ë
