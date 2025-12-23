¡Ú ·§Ã«¿¿¼Â ¡Û¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¤¿¤À¤Î²áÏ«¡×º£·î25Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö´°Á´Éü³è¡×¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼°ÂÅÈ
·§Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ö21Æü¤Î¥ê¥¢¥ó¥Ç¥£¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¡£Åö»þ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡ÖâÁÚô¤¬¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡×¡ÖÆ¬ÄË¤¬¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç°å¼Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¤¿¤À¤Î²áÏ«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCOVID-19¡×¤È¡ÖFlu¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬±¢À¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¡ºº¥¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö14ºÐ¤Î¤â¤â¤¿¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦¸¤¤â¤â¤¿¤ó¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿·§Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ö25Æü¤Î¥á¥ê¡¼¥æ¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï´°Á´Éü³è¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï°ÂÅÈ¤È¤ª¸«Éñ¤¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
