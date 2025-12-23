現実を生きるちいさないのち「じょせまる」ガシャポン登場に「なにこれ愛おしすぎる」「探し当てる、必ず」と悶絶の声続々
日々辛いとき、ちいさないのちに気持ちが救われることもあるもの……。現実を生きるちいさないのち「じょせまる」がめじるしアクセサリーになった、ガシャポン「じょせまる めじるしアクセサリー」が話題になっています。
いのち屋が手掛けるキャラクター「じょせまる」は、現実を生きるビションフリーゼの赤ちゃん(0歳)。赤ちゃんなのに週5で労働をしながら人間のおうちで暮らし、家賃・光熱費はしっかり自分で納めているという現実味がぐっときます。
「じょせまる めじるしアクセサリー」の価格は300円、ラインナップは全6種で、2025年12月第4週より順次発売されています。
ふわふわなじょせまるですが、めじるしアクセサリーではちょっとムチッとした姿に。 ラインナップは「じょせまる」「じょせまる(くろ)」「らて」「ごまみるく」「いちごみるく」「まるころ」。たくさんそろえてジャラジャラつけてもかわいい!
SNSでは「さがしあてる、必ず」「めちゃくちゃ可愛いちいこいいのちまた見つけちゃった」とファンからの喜びの声や、これまで「じょせまる」を知らなかった方からも、今回のポストを見て「何のキャラか分からないけど可愛い愛おしい欲しい」「なにこれ愛おしすぎるだろ」と気になりだした方からもコメントが寄せられています。
【商品情報】／じょせまるめじるしアクセサリー（税込300円）＼現実を生きるちいさないのち、「じょせまる」がめじるしアクセサリーになりました🤍@josemarumodelじょせまる、じょせまる（くろ）、らて、ごまみるく、いちごみるく、まるころの全6種ラインナップ✨… pic.twitter.com/cmLmviLdv2- 【公式】バンダイ ガシャポン (@GashaponBandai) December 22, 2025
