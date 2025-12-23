スポニチ杯「第63回ゴールドカップ」（S1）が浦和競馬場で行われ、1番人気ムエックスが3角先頭のフェブランシェを直線半ばで捉えて差し切り勝ち。重賞3勝目を飾った。

好スタートから中団で待機。前で競り合う2頭を4角で射程圏に捉えた。メンバー最速となる上がり3F37秒2の末脚を披露し、最後は2着フェブランシェに1馬身半差。「根性を見せてくれた。どんな競馬をしても勝ち負けに持ち込むし、操縦性もあって賢い馬」と張田は改めて感心した。

7歳にして全盛期。これで今年3度目の重賞制覇。共にタイトルを重ねてきた張田は「今年の初めにも重賞（川崎マイラーズ）を勝って、締めもしっかり勝ってくれた。馬にとっていい一年になったんじゃないかな」と称えた。

次走は未定だが「強い相手とやってきた成果がここにつながった」と張田師は成長を実感。輝きを失わないムエックスは来年、さらなる高みを目指す。

◇ムエックス 父アジアエクスプレス 母フォーミー（母の父アドマイヤマックス） 牡7歳 船橋・張田京厩舎 馬主・中辻明氏 生産者・北海道日高町の碧雲牧場 戦績38戦14勝（南関東19戦10勝） 総獲得賞金2億277万円。