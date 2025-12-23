戦後80年。荒尾市には戦時中に巨大な火薬工場が造られ、現在の町並みにも多くの痕跡が残っています。全国的に見ても珍しい戦争遺跡を11月、九州の研究者が視察しました。



「左側の住宅の奥にもですね、小型火薬庫が残っております。戦時だと絶対この中には入れないというところばかりを走っています」



荒尾市の住宅地に点在するコンクリート製の構造物。戦時中の陸軍最大規模の火薬工場「東京第二陸軍造兵廠荒尾製造所」、通称「荒尾二造」の火薬庫の跡です。





■荒尾二造市民の会・福田一郎さん「結構傷んでますけど80年の歴史がやっぱりここに詰まっていると思うんですよね」

荒尾二造の敷地は約100万坪、300万平方メートル以上もありました。1931年の満州事変以降、陸軍は全国各地に火薬工場を建設。そのひとつが荒尾だった背景には地域の石炭産業がありました。二造は1943年から終戦までの2年間、稼働し、石炭を原料とする火薬や爆弾などが造られました。





戦後、コンクリート製の建物が民間に払い下げられ、復興に活用されました。本部跡に立つ県立岱志高校では建物が運動部室や倉庫として使われています。荒尾二造市民の会の調査で、二造の遺跡は2013年に80か所以上がありましたが、今年の調査では、70か所未満になっていました。遺跡のほとんどが個人や民間企業の所有でいつ消滅するかわからない状況です。



その中で二造の代表的な建物「変電所跡」は市が所有し、保存されています。



■西拓巳さん（久留米市文化財保護課）

「各地に遺構がちゃんと残っていろいろ説明するガイドさんもちゃんといるというのは、もう本当に全国的にも珍しいことですが、ほんとこの取り組みはすごいなと思いますね」



■かごしまの戦跡を探る会・八巻聡さん（知覧特攻平和会館）

「物がなければ時代の事は伝えることが難しいと思いますので。極力元々の形状を残すような残し方というのが一番いいと思います」



■荒尾二造市民の会・福田一郎さん

「なるべく皆さんに報道で知っていただいて、みんなが残す雰囲気が盛り上がればとは思っています」

