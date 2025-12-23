¡Ö¤Õ¤²¤ó¡×¤Ç¥È¥ê¥Á¥¦¥à¿åÏ³¤ì¡¡ºî¶È°÷Èï¤Ð¤¯¤Ê¤·¡¢Ê¡°æ¡¦ÆØ²ì
¡¡ÆüËÜ¸¶»ÒÎÏ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ê¸¶»ÒÎÏµ¡¹½¡Ë¤Ï23Æü¡¢ÇÑÏ§ºî¶ÈÃæ¤Î¿··¿Å¾´¹Ï§¡Ö¤Õ¤²¤ó¡×¡ÊÊ¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¡Ë¤Ç¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¡Ö¥È¥ê¥Á¥¦¥à¡×¤ò´Þ¤à¿å¤¬Ï³¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ºî¶È°÷3¿Í¤ËÈï¤Ð¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Éô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¶»ÒÎÏµ¡¹½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È23Æü¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¸¶»ÒÏ§Êä½õ·ú²°3³¬¤Ç»î¸³ÁõÃÖ¤Î²òÂÎºî¶ÈÃæ¡¢ºî¶È°÷¤¬ÇÛ´É¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó20¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤ò´Þ¤à¿å¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡¡Ï³¤ì¤¿¿å¤Î¥È¥ê¥Á¥¦¥àÇ»ÅÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¼¼Æâ¤ÎÊü¼ÍÇ½ÎÌ¤Ï¡¢¹ñ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤¬É¬Í×¤Ê´ð½à¤ÎÌó10ÇÜ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¼¼Æâ¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ÇÍÜÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶»ÒÎÏµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤Èºî¶È¤ÎºÆ³«»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢2040Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÇÑÏ§´°Î»¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£