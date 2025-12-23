“NGなし”のグラビアアイドルが、楽屋に仕掛けられた“パイ砲”の餌食となり、思わず「最悪！」と本音を漏らしてしまう場面があった。

【映像】“NGなし”グラドルが水着姿でパイ砲の餌食に

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#4が、12月23日に配信された。

その中で、ニセの撮影でおびき出した楽屋のテーブルになぜか“機密文書（CMのギャラリスト）”が置いてあり、中身を見てしまうとパイ砲が飛んでくるというドッキリ「パイ砲メシウマ」企画が実施された。

今回のターゲットは、学生時代に「胸が大きい」と言われ続けたという“ふわふわボディ”の持ち主ながら、“NGなし”のグラビアアイドル・池田ゆうな（29）。

楽屋に入室した池田は、ニセ撮影のため水着に着替えると、すぐに机の上の機密文書に注目。スタジオMCの岡野陽一と相席スタート・山添寛が「そりゃ見るよ」「開くまで早い」と実況する中、迷うことなくその中身を覗いだ。

次の瞬間、鏡の奥に隠されていたパイ砲が姿を現し、大量のクリームが池田の顔面と胸元を直撃。一瞬無言で受け止めた池田だったが、「ヤバい、待って、最悪！」と悲鳴をあげる。

また、ドッキリであることがわかると、「見ちゃいけないんだなって……」と反省しつつ、「でも、大谷（翔平）さんが1〜3億円はないなって思いました」と、文書に記載されていた有名人の推定ギャラを冷静に分析していた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）