¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àYATSUDOKI¡¢¡Ö²ìÀµ¥±¡¼¥¡×¤ò12·î29Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¤Ï¡¢¡ÖYATSUDOKI¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡Ö²ìÀµ¥±¡¼¥¡×¤ò¡¢12·î29Æü¤«¤é1·î3Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎYATSUDOKI¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
²ìÀµ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö²ìÀµ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×(5400±ß)¤Ï¡¢¤¦¤ß¤¿¤ÆÍñ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿ÎÐ¿§¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º½ãÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥±¡¼¥¡£
¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÍñ¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡£Å·ÌÌ¤Ë¤Ï´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¶âÇó¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¡£
²ìÀµ ÏÂ¤ÎÃÝ ËõÃã
¡Ö²ìÀµ ÏÂ¤ÎÃÝ ËõÃã¡×(540±ß)¤Ï¡¢¹á¤ê¹â¤¤±§¼£ËõÃã¥à¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¤´¤Þ¥µ¥Ö¥ì¤È¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÎËõÃã¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Â¿ÁØ¤Î¿©´¶¤ÈËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¡¢¤´¤Þ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÏÂÍÎÀÞÃï¤Î¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ìç¾¾¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤äÂ£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ÂÄê¥±¡¼¥¡£
