ホンダ・レーシング（ＨＲＣ）は２３日、都内でスーパーＧＴとスーパーフォーミュラの参戦体制を発表した。

ＧＴ５００に新型プレリュードを投入するスーパーＧＴは今季同様に４チーム５台の体制で臨む。そして「勝利とチャンピオンシップの奪還を目指す」（渡辺康治社長）ことを目的に新たに長谷川彰大氏をテクニカルディレクターに指名。エンジニアを置いて、現場で５台のプレリュードへのサポート体制を強化する。

さらに２台体制のＡＲＴＡの１台のチーム名を「チームＨＲＣ・ＡＲＴＡ無限」に変更。ワークスチームとして活動していく。ドライバーには今季、スーパーフォーミュラと米国のＩＭＳＡに参戦していた太田格之進を起用。大津弘樹とコンビを組むことになった。

アステモは３９歳のベテラン・塚越広大のパートナーにＧＴ３００から昇格した２０歳の野村勇斗を抜擢。ナカジマ・レーシグは大草りきとイゴール・オオムラ・フラガを起用する。

スーパーフォーミュラは新規参戦チームのデライトワークスが松下信治を起用。野村勇斗がＢ―Ｍａｘのステアリングを握る。