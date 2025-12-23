¥É¥ë±ß£±£µ£µ¡¥£¹£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£·£¹£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£µ£µ¡¥£¹£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£·£¹£µ¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ï¡¢±ßÇã¤¤°ìÉþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ä¤ä¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï155.65ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢155.95¶áÊÕ¤Ë²¼¤²½Â¤ê¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1797ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï183.44ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢183.90ÉÕ¶á¤Ø¤È¥É¥ë±ß¤è¤ê¤ÏÂç¤¤á¤ÎÈ¿È¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡155.94¡¡EUR/USD¡¡1.1797¡¡EUR/JPY¡¡183.93
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ï¡¢±ßÇã¤¤°ìÉþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ä¤ä¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï155.65ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢155.95¶áÊÕ¤Ë²¼¤²½Â¤ê¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1797ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï183.44ÉÕ¶á¤Þ¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢183.90ÉÕ¶á¤Ø¤È¥É¥ë±ß¤è¤ê¤ÏÂç¤¤á¤ÎÈ¿È¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡155.94¡¡EUR/USD¡¡1.1797¡¡EUR/JPY¡¡183.93