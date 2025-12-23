Êì»Ò4¿Í»àË´»ö·ï¤ÎÊì¿Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÈ¯¸«¤Î°äÂÎ¤Ï27ºÐ²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¡Ä½½¿ô¥«½ê¤Î»É¤·½ý¡¡À¾Åìµþ»Ô
Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÊì¿Æ¤ÈÂ©»Ò3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÎýÇÏ¶èÆîÅÄÃæ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤«¤éÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ÎÃæ·¦¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ·¦¤µ¤ó¤ÎÊ¢¤äÇØÃæ¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ê¤É¤Ë¤Ï½½¿ô¥«½ê¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÀè½µ¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Ç²ÈÂ²4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎÊì¿Æ¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é·Ù»ëÄ£¤¬´Ø·¸Àè¤È¤·¤ÆÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ·¦¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÊì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·¡¢²ÈÂ²4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£