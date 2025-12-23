好きな人に彼女がいたら諦める人が多いと思いますが、その彼女に意地悪をしたり恥をかかせようとしたりする人もいるようです。しかしそれが特大ブーメランとなって自分に返ってくると恥ずかしい思いをするようで……？ 今回は、好きな人の彼女にマウントを取ろうとしたら恥をかいた話をご紹介いたします。

内定をもらっていた

「大学の友人たちと飲んでいたとき、ひそかに狙っている男友達も参加していたんです。ただその男友達は彼女を連れてきているのが気に食わなくて、どうにかしてその彼女にマウントをとって恥をかかせたいと思っていました。

私の通う大学は偏差値も高いし、高学歴と名乗れるところなので『私は就職も余裕かな』とその彼女に対してマウントをとっていたんです。なにも言い返してこないし、きっとレベルの低い大学なんだろうと思っていたら……。なんとその彼女は、私が就活で落とされた大企業の内定をもらっているそう。

他の友人からは『お前が第一志望でダメだったとこじゃない？』『あそこに受かるとかエグ……』と言われて、私が恥をかかせるつもりが、思いっきり自分が恥ずかしい思いをして最悪でしたね」（体験者：20代 女性・学生／回答時期：2025年10月）

▽ 意地悪なことをしようと考えていたら、自分が恥をかいてしまったようです。嫉妬心から生まれる感情は、時に自分を苦しめることになりますよね。

