ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(23ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡û¥ªー¥¯¥Í¥Ã¥È <3964> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î3.03¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë150Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï12·î30Æü¡£
¡ûÆüËÜ²½ <4092> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.14¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë10Ëü³ô(¶â³Û¤Ç2²¯6000Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï26Ç¯1·î5Æü¤«¤é26Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥¼¥ª¥ó <4205> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î2.79¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë600Ëü0600³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï26Ç¯1·î7Æü¡£
¡û¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä <7182> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î0.4¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë1411Ëü7600³ô(¶â³Û¤Ç299²¯9990Ëü±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢12·î24ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¿·²È¹© <7305> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î13.98¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë84Ëü5326³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï26Ç¯1·î30Æü¡£
¡û¥Ö¥·¥íー¥É <7803> [Åì¾Ú£Ç]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î4.19¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë600Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï12·î30Æü¡£
¡Î2025Ç¯12·î23Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹