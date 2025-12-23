¡Ö³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¡×°¨ÎÉ»ÔÌò½ê¤Ç¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¢¤¤¤é¶²ÎµÇîÊªÅ¸¡È¡¡²½ÀÐ¥ì¥×¥ê¥«¤Ê¤ÉÌó20ÅÀÅ¸¼¨¡¡27Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ
¡¡°¨ÎÉ»ÔÌò½ê¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¶²Îµ¤Ç¤¹¡£¶²Îµ¤Î¹ü³ÊÉ¸ËÜ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¶²ÎµÇîÊªÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊª¤Î²½ÀÐ¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¿ÎÅÄÈøÈþºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¼ÂºÝ¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Î¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¡£Å·°æ¤ËÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¹â¤µ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡°¨ÎÉ»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¢¤¤¤é¶²ÎµÇîÊªÅ¸¡×¡£
¡¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë°¨ÎÉ»Ô¤¬¡¢¶²Îµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÂç³Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ½é¤á¤Æ³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ë¬¤ì¤¿¿Í)
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ì¤¿¤«¤é¤Þ¤¿º£ÅÙÍè¤ë¤È¤¤Ï¡¢º£Æü¤è¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤¤¡×
(Ë¬¤ì¤¿¿Í)
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿È¶á¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Çµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë²½ÀÐ¤ò¿¨¤Ã¤Æ¡¢¹Å¤µ¤ä½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËÜÊª¤Î¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤Î²½ÀÐ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ë¬¤ì¤¿¿Í)
¡Ö½Å¤¿¤¤¡×
(Ë¬¤ì¤¿¿Í)
¡Ö¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿¡×
(¿ÎÅÄÈøÈþºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー)
¡Ö¶²ÎµÇîÊªÅ¸¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Ç´ÅÚ¤ò»È¤Ã¤Æ²½ÀÐ¤Î¥ì¥×¥ê¥«ºî¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¹¥¤¤Ê¿§¤ÎºàÎÁ¤òÁª¤Ó¡¢¥¢¥ó¥â¥Ê¥¤¥È¤Î·¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(ÂÎ¸³¤·¤¿¿Í)
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êåºÎï¤Ê¿§¤¬½Ð¤Æ¡¢åºÎï¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
(ÂÎ¸³¤·¤¿¿Í)
¡ÖåºÎï¤Ê¿§¤Ë¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
(°¨ÎÉ»ÔÀ¯ºö¿ä¿Ê²Ý¡¦À¾âÃ°ì²ÝÄ¹Êäº´·ó·¸Ä¹)
¡ÖÉ¸ËÜ¤ÎÅ¸¼¨¡¢¸«³Ø¡¢¼ÂºÝ¤ÎËÜÊª¤Î²½ÀÐ¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¶²Îµ¤ÎÎò»Ë¤ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¹Í¤¨¡¢³ØÀ¸¤äÀèÀ¸Êý¤ÎÏÃ¤â²Ã¤¨¡¢³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×
¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¢¤¤¤é¶²ÎµÇîÊªÅ¸¡×¤Ï12·î27Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£