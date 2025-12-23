½»Âð¼êÅö¤Ê¤É·×44Ëü±ßÉÔÀµ¼õµë¡¡30Âå¸©¿¦°÷¤Ë¸ºµë4¤«·îÄ¨²ü½èÊ¬¡¡À¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¡¡
¡¡¸©¤Î½ÐÀèµ¡´Ø¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ¿¦°÷(30Âå)¤¬¸ºµë4¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¿¦°÷¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤«¤éÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÆÏ¤±½Ð¤òÂÕ¤ê¡¢4¤«·îÊ¬¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¼êÅö¤òÉÔÀµ¤Ë¼õµë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¶ÐÌ³Àè¤Ç½»µï¼êÅö¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤â½ÅÊ£¤·¤Æ½»µï¼êÅö¤â4¤«·îÊ¬ÉÔÀµ¤Ë¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¿¦°÷¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ44Ëü±ß¤òÉÔÀµ¤Ë¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©¿Í»ö²Ý¤ÎËôÌÚ¼÷Ê¸²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¿¤Ë°ä´¸¡£ÆóÅÙ¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¿¦°÷¤Ë¼«³Ð¤òÂ¥¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£