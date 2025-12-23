²ÃÂ®ÅÙ¤¬½¾Íè¤è¤êÂç¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¼ºÇÔ¤ÎH3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¡¡JAXA¤¬²ÃÂ®ÅÙ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¡¡¸¶°øµæÌÀ¤Ø
¡¡22ÆüÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJAXA¤Ï¡¢±ÒÀ±¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥Ðー¤òÊ¬Î¥¤¹¤ëºÝ¡¢¥í¥±¥Ã¥È¾å¾º¤Î²ÃÂ®ÅÙ¤¬½¾Íè¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤Ï22Æü¡¢¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Àµ¾ï¤ËÇ³¾Æ¤»¤ºÍ½Äê¤è¤êÁá¤¯Ää»ß¤·¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿½àÅ·Äº±ÒÀ±¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤5¹æµ¡¡×¤ò½êÄê¤Îµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡JAXA¤¬¥í¥±¥Ã¥È¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÃÂ®ÅÙ¤Î¥Çー¥¿¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÅëºÜ¤¹¤ë±ÒÀ±¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥Ðー¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤òÊ¬Î¥¤¹¤ëºÝ¡¢²ÃÂ®ÅÙ¤¬½¾Íè¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡JAXA¤ÏÂè2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Í½Äê¤è¤êÁá¤¯Ää»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¡¢²èÁü¤ä¥Õ¥é¥¤¥È¥Çー¥¿¤òÄ´ºº¤·¡¢¸¶°øµæÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£