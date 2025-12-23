66歳・原日出子、ゆず湯を楽しむ“入浴ショット”公開「いいですね」「温まりますよね〜」「色っぽい御御足」
俳優の原日出子（66）が23日、自身のインスタグラムを更新。冬至にゆず湯を楽しむ“入浴ショット”を公開した。
【写真】「色っぽい御御足」冬至にゆず湯を満喫する原日出子
原は「今夜は 冬至。正確には 午前0時3分。秋分の日から 隠の気が少しずつ強まって 今夜がピーク。そしていよいよ 冬至を過ぎて これから陽の気に変わります。今年の 良くなかった あれこれを振り払い（ちょっと家のお片付けもしました）新しい年に向かって いい気を迎え入れる」とつづり、ゆず湯で足を伸ばす入浴中の写真を披露。
「空気はキリリと冷たいけど 星空を仰ぎながら 大きく深呼吸 とても清々しい気持ちで たくさんのことを 心に誓いました 来年は 更に いい年にします！」と来年への期待もつづった。
この投稿にファンからは「色っぽい御御足！ありがとうございます」「日出子さんの気合いが伝わります」「日出子さん柚子湯いいですね 足が綺麗」「温まりますよね〜」「うちも柚子風呂でした〜」などのコメントが寄せられている。
