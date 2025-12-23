ヤンキーたちの恋愛リアリティーショー『ラヴ上等』に出演している、“おとさん”こと乙葉（23）が22日、Xを更新。美容整形のビフォーアフターや、整形箇所を公開している。

【映像】「幼少期」「無整形」「整形後」「刺青野郎」整形前後の姿

ランジェリーの専門学生で、奨学金を返すためキャバクラで働いているという乙葉。将来の夢は、アパレルブランドを作ることなのだという。22日に更新したXでは、「幼少期」「無整形」「整形後」「刺青野郎」と説明している4枚の写真を公開。

Xではこれまでの整形箇所も紹介

続く投稿では、「高校生：眉毛アート・二重埋没・ヒアルボト、大学生：鼻プロテ耳介軟骨移植・モティバ豊胸・上の歯セラミック、ニート海外逃亡中：二の腕脂肪吸引(バンコク)・顎下脂肪吸引ネックリフト、専門学生：下の歯セラミック」など、これまでの整形箇所を紹介した。

さらに、「暗黒時代はひどかったな、やっぱり精神異常メンタルカスの時期は顔に出ますね。ハッピーに行きましょう。こんな時期もあったわ、化粧って武装したら可愛くなれた気になってたもん。」と、過去の写真を公開している。（『ABEMA NEWS』より）