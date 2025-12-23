ÀÄ¿¹¡¦Ï»¥±½êÂ¼Ä¹¤¬¼¿¦´ê¡¡ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¡¢Áªµó¤Ø
¡¡ÀÄ¿¹¸©Ï»¥±½êÂ¼¤Î¸ÍÅÄ±ÒÂ¼Ä¹¡Ê78¡Ë¤Ï23Æü¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢Â¼µÄ²ñµÄÄ¹¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£11·îËö¤«¤é¾Ã²½´ï¤ä¸ÆµÛ´ï¤Î¼À´µ¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¿¦¤ÏÍèÇ¯1·î12ÆüÉÕ¡£¸øÁªË¡¤Ï¡¢µÄÄ¹¤¬Â¼Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿ÍâÆü¤«¤é50Æü°ÊÆâ¤ËÂ¼Ä¹Áª¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï»¥±½êÂ¼¤Ë¤Ï³ËÇ³ÎÁ¥µ¥¤¥¯¥ë»ÜÀß¤¬Î©ÃÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3´üÌÜ¤Î¸ÍÅÄ»á¤Ï¿ä¿Ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÁªµóÀï¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸ÍÅÄ»á¤Ï¡ÖÇ¤´üÅÓÃæ¤Ç¤Î¼¿¦¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ç¤ÏÂ¼Ä¹¤Î½ÅÀÕ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£