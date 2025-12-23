2²¯Ä¶Ã¦ÀÇºá¤Ç·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ëµ¯ÁÊ¡¡¥È¥Ã¥×¤È²ñ¼Ò¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô
¡¡ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï23Æü¡¢²Í¶õ·ÐÈñ¤ò·×¾å¤·Ë¡¿ÍÀÇ¤Ê¤É2²¯3700Ëü±ß¤òÌÈ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿ÍÀÇË¡°ãÈ¿¡ÊÃ¦ÀÇ¡Ë¤Îºá¤Ç·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡ÖÂ¨·è±Ä¶È¡×¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ê¤É·×4¼Ò¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòËÙ¸ýÎ¶²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¡áÂçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¡á¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£Ç§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ã¦ÀÇ¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÊÌ²ñ¼Ò¤ÎÃËÀÌò°÷¡Ê46¡Ë¤Ïµ¯ÁÊÍ±Í½½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£ÃÏ¸¡¤Ï¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤Ï2019¡Á24Ç¯¡¢¼«¿È¤¬´Ø¤ï¤ë·×4¼Ò¤Ç²Í¶õ¤ÎÈÎÇäÂ¥¿ÊÈñ¤Ê¤É¤ò·×¾å¤·¤Æ·×Ìó7²¯5200Ëü±ß¤Î½êÆÀ¤ò±£¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤ä¾ÃÈñÀÇ¤òÌÈ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÁÜÉô¤ÏË¡¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·×4¼Ò¤âµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£