「ルーキーシリーズ第２４戦 スカパー！・ＪＬＣカップ」（２３日、芦屋）

４号艇の中山翔太（２１）＝三重・１３０期・Ａ２＝が４コースからコンマ１１のトップＳを決めまくって勝利。デビュー初優勝を飾った。２着には３号艇の佐々木完太（山口）、３着は２号艇の山下大輝（兵庫）が入り、３連単は３万６３０円（６０番人気）の高配当決着となった。

１３０期チャンプの中山が、待ちに待った初Ｖをつかみ取った。内枠に前原、山下、佐々木のオーバーエージ組が構える優勝戦だったが「Ｆを１本持っていて無理はできなかったけど、初優勝が早く欲しくて自分の中では精いっぱいのＳを行けた」。４コースからコンマ１１のトップＳを放つと、その３人を一気にのみ込み、そのまま待望のＶゴールを駆け抜けた。

９月のプレミアムＧ１・ヤングダービー（宮島）優勝戦では一時、先頭を走る場面もあったが井上忠政との接触で転覆。「ヤングダービーとかやらかしまくったけど、でもその舞台に行けたのは自分の身になっていて、だいぶ成長できた年だったと思います」。苦い経験も自身の糧としてきっちり昇華した。

２６年１月からはデビュー初のＡ１昇格とともに、トップルーキーにも選出。デビュー４年目でようやくつかんだ栄冠を起爆剤に、ここからスターへの道を駆け上がる。