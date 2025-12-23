ReoNaが、2026年3月7日に奄美大島で初凱旋となるフリーライブ＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”＞を開催することを発表した。

本日、ReoNaは故郷の奄美大島に急遽駆けつけ、あまみエフエム「ゆぶぃニングアワー」へ生出演。放送の中でこのライブを現地、奄美の人たちに開催することを発表した。

公演タイトルの「シマユイ」に含まれる「ゆい（結）」とは、島の言葉で「互いに助け合う」「集まり」を意味する文化的な言葉。そんな島の精神を感じてもらいたいという想いが込められているとのこと。

◾️ReoNa コメント

この度、ふるさと奄美大島で初めてのライブ、“シマユイあまみ”を開催させていただくことが決まりました。困っている人がいたら、手を差し伸べることを厭わない。1人では難しいことでも、誰かとともになら成し遂げられるかもしれない。そんな、シマに伝わる“結の精神”に私自身も寄り添われてきました。シマの風とともに、奄美の海が見える場所からお届けするお歌たち、“一対一”。あなたに、受け取っていただけますように。

今回会場となるのは、美しい海を臨む、奄美市笠利町にあるCamp & Music, Koyaの野外特設ステージだ。現地にて撮影されたReoNaからのコメント動画が公式YouTubeにて公開中なので、チェックしていただきたい。動画の中でReoNaは、「お歌を紡いで歩んできた道のりの先でふるさと奄美にただいま」「島の風を浴びながらお届けするお歌たち『シマユイあまみ』あなたにぜひ受け取っていただけますように」と語っている。

https://youtu.be/GiVq8-7nNRk

このライブは入場無料で開催される。同時に一部優先有料エリアも発表され、このチケットはReoNa オフィシャルFC「ふあんくらぶ」にて先行抽選販売受付中だ。また、奄美での宿泊、会場までの移動がセットとなったアクセスツアーの販売が12月25日18時より開始となる。

◾️＜ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島“シマユイあまみ”＞ 日程：2026年3月7日（土）開場 16:00 /開演 17:30

会場：鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ

料金：入場無料

※一部有料エリアあり

優先エリア： 6,800円（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫

優先エリアをReoNa オフィシャルFC「ふあんくらぶ」にて先行抽選販売いたします。

受付期間：2025年12月23日（火）19:00〜2026年1月12日（月・祝）23:59

受付URL：https://reonafc.com/shimayuiamami/

◾️3rdアルバム『HEART』

2025年10月8日（水）発売

購入：https://reona.lnk.to/HEART_AL ・完全生産限定盤[CD+BD] VVCL-2756〜2757 / ￥8,800（税込）

・初回生産限定盤[CD+BD] VVCL-2758〜2759 / ￥4,400（税込）

・通常盤[CD] VVCL-2760 / ￥3,300（税込） ▲完全生産限定盤 ▲初回生産限定盤 ▲通常盤

◾️＜ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”＞ 2025年

11月21日（金） 戸田市文化会館（埼玉） OPEN 17:30 / START 18:30

11月24日（月・祝） フェニーチェ堺 大ホール（大阪） OPEN 17:00 / START 18:00

12月5日（金） 福岡国際会議場（福岡） OPEN 18:00 / START 19:00

12月20日（土） サッポロファクトリーホール（北海道） OPEN 17:00 / START 18:00

12月22日（月） 昭和女子大学人見記念講堂（東京） OPEN 17:30 / START 18:30

12月27日（土） 愛知県芸術劇場 大ホール（愛知） OPEN 17:00 / START 18:00 全席指定 ￥8,400（税込）

※6歳以上チケット必要

※未就学児童入場不可