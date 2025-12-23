サンワサプライは、手回し・USB・ソーラーに対応した3WAY充電と4000mAh大容量バッテリーを備えた停電時に頼れる多機能防災ラジオ「800-LED100」を、運営している直販サイト「サンワダイレクト」で2025年12月23日に発売しました。実売価格は4480円（税込）。

「800-LED100」

記事のポイント 一家に一台は備えておきたい多機能防災ラジオは、ラジオとしてだけでなく、非常時の光源として、またスマホの予備電源としても活躍します。3通りの充電方法に対応しており、電気がつかえないときも充電可能です。

本製品は、災害時に求められる「明かり」「情報」「電源」を1台に集約した多機能防災ラジオです。停電が長引く場面でも、LEDライトで周囲を照らし、AM/FM・ワイドFM対応ラジオで最新情報を確保できます。さらにスマホへの充電ができるため、連絡手段を失わずに済みます。

↑AM/FM・ワイドFMラジオを聴取可能。

USB充電に加え、手回し発電とソーラー充電に対応しているため、電池が入手できない状況でも使用できます。軽い力で回せる手回しハンドルは、停電時でも素早く電力を確保可能。屋外では太陽光に当てて充電でき、アウトドアでも活躍します。普段から充電しておけば防災バッグに入れておくだけで“いつでも使える”状態を確保できます。

明るさ70ルーメンのLEDライトは、省エネ性能に優れ、最大15時間の連続点灯が可能です。突然の停電、夜間の避難、車中泊などのシーンで心強い存在になります。昼光色のクリアな光は視認性が高く、安心して周囲を確認できるため、防災用品としてだけでなく日常のライトとしても活用できます。

4000mAhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、スマートフォンの充電が可能です。USB-A出力（5V/1A）に対応し、iPhone・Androidどちらも充電可能。日常の予備電源としても活躍します。

シンプルなボタン配置で、直感的に操作できる構造を採用しています。防災グッズは“誰でも使える”ことが重要なため、高齢者や機器に不慣れな方でも安心です。また、重さ約290g、手のひらサイズのコンパクト設計で、非常用持ち出し袋にもすっきり収納できます。アウトドアや車中泊の持ち運びにも最適です。

サンワサプライ 多機能防災ラジオ「800-LED100」 発売日：2025年12月23日 実売価格：4480円（税込）

