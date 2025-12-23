森香澄、美肌透けるシースルードレス姿披露「おとぎ話のお姫様みたい」「イルミに負けない輝き」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】フリーアナウンサーの森香澄が12月22日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳フリーアナ「現代版シンデレラ」透明感溢れるシースルードレス姿
森は「KITTE大阪 JRAイルミネーション点灯式 ありがとうございました」とつづり、白いドレスを身に着けた写真や動画を投稿。イルミネーションを背景に、胸元と腕がシアーなレースになっている白いゴージャスなドレスという装いで、美しい肌を透けさせている。
この投稿に「おとぎ話のお姫様みたい」「ウエディングドレスかと思った」「イルミに負けない輝き」「本当に美しい」「現代版シンデレラ」「ドレスも香澄ちゃんもゴージャス」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
