Èþ½÷¼ÒÄ¹YouTuber±ºÀ¾¤Ò¤«¤ë¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤ÄÉ¨¾å¾æ¥³¡¼¥Ç¸ø³«¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/23¡ÛYouTuber¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î±ºÀ¾¤Ò¤«¤ë¤¬12·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¾æ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐÈþ½÷¼ÒÄ¹YouTuber¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆåºÎï¡×°µ´¬µÓÀþÈþºÝÎ©¤Ä
±ºÀ¾¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Îµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬µ±¤¯¤ªÅ¹¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾æ¤¬Ä¹¤á¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ºÀ¾¤ÏYouTube¤ä¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Î¤Û¤«¡ÖBreakingDown¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ä¥Ý¡¼¥«¡¼¥Ï¥¦¥¹¡ÖTHE CROWN¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±ºÀ¾¤Ò¤«¤ë¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¤ª¤·¤ã¤ì¥³¡¼¥ÇÈäÏª
