◾️ベストアルバム『BE:ST』

2025年10月29日（水）リリース

レーベル：B-ME

特設サイト：https://befirst-sp.com/BEST/

予約・購入：https://BEFIRST.lnk.to/BEST

配信：https://BEFIRST.lnk.to/BEST_STRDL

◆CD収録内容（全品番共通）

CD_01 Mood

1.Shining One (Re-recorded)

2.Bye-Good-Bye

日本テレビ系「ZIP!」朝ドラマ 「サヨウナラのその前に Fantastic 31 Days」主題歌

UHA味覚糖「カヌレット」CMソング

3.Be Free

4.Message

5.Smile Again

ANESSA Global Campaign Song

6.Grow Up

ユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング

7.Glorious

第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌

8.Blissful

NTTドコモ“ahamo”CMソング

9.Sailing

TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌

10.夢中

フジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌

11.空

第92回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール（Ｎコン2025）“中学校の部”課題曲 /

NHK みんなのうた（2025年6月〜7月放送）

12.Secret Garden

2025年 ユニリーバキャンペーンソング

13.I Want You Back

Bonus Track

14.Smile Again - From THE FIRST TAKE

15.Bye-Good-Bye - From THE FIRST TAKE



CD_02 Banger

1.Gifted.

2.Brave Generation

「JFL presents FOR THE NEXT 2022」 オリジナルテーマソング

3.Betrayal Game

読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ 「探偵が早すぎる〜春のトリック返し祭り〜」主題歌

4.Move On

5.Scream

6.BF is…

7.Milli-Billi

8.Boom Boom Back

日本テレビ系 「スッキリ」3月エンディングテーマ

UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング

9.Salvia

アニメ『範馬刃牙』地上最強の親子喧嘩編EDテーマ

10.Mainstream

11.Masterplan

12.Slogan

13.Spacecraft

14.GRIT

15.Stare In Wonder

TVアニメ「ワンダンス」オープニング主題歌

16.Stay Strong

映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』主題歌

Bonus Track

17.Gifted. -Orchestra ver.-



◆形態/品番/価格

○【AL3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定

品番 : AVCD-63779〜81

価格 : \5,060（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！



BE:FIRST BE:ST BANVOX NON-STOP MIX

01.Intro

02.Shining One (BANVOX EDIT)

03.Move On (BANVOX EDIT)

04.Spacecraft

05.Betrayal Game

06.Bye-Good-Bye (BANVOX EDIT)

07.Stare In Wonder

08.Sailing (BANVOX EDIT)

09.Set Sail (BANVOX EDIT)

10.Be Free

11.Brave Generation (BANVOX EDIT)

12.Slogan

13.Masterplan

14.Scream (BANVOX EDIT)

15.Smile Again

16.Message

17.Kick Start (BANVOX EDIT)

18.Gifted.

19.Mainstream

20.BF is…

21.Boom Boom Back (BANVOX EDIT)

22.Secret Garden (BANVOX EDIT)

23.Milli-Billi (BANVOX EDIT)

24.GRIT

25.Blissful

26.Guilty

27.Salvia

28.夢中

29.Glorious (BANVOX EDIT)

30.空 (BANVOX BRASS EDIT)



○【AL2枚組+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

品番 : AVCD-63782〜3/B

価格 : \7,700（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○【AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

品番 : AVCD-63784〜5/B

価格 : \7,700（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



・映像収録内容（AVCD-63782〜3/B・AVCD-63784〜5/B）

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York

1.Mainstream

2.Spacecraft

3.Brave Generation

4.Boom Boom Back

5.Milli-Billi

6.Grow Up

7.Softly

8.SOS

9.Spin!

10.Masterplan

11.Scream

12.Don’t Wake Me Up

13.GRIT

14.Shining One

15.Sailing

16.Bye-Good-Bye

17.Blissful



○【AL2枚組+DVD(スマプラ対応)】MV盤

品番 : AVCD-63786〜7/B

価格 : \7,700（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



○【AL2枚組+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

品番 : AVCD-63788〜9/B

価格 : \7,700（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB （全7種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



・映像収録内容（AVCD-63786〜7/B・AVCD-63788〜9/B）

Mood

1.Shining One -Music Video-

2.Bye-Good-Bye -Music Video-

3.Message -Music Video-

4.Smile Again -Music Video-

5.Glorious -Special Movie-

6.Blissful -Music Video-

7.Sailing -Music Video-

8.夢中 -Recording Video-

9.空 -Music Video-

10.Secret Garden -Music Video-

11.I Want You Back -Music Video-

Bonus Track

12.Smile Again -From THE FIRST TAKE

13.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE



Banger

14.Gifted. -Music Video-

15.Betrayal Game -Music Video-

16.Scream -Music Video-

17.Milli-Billi -Special Dance Performance-

18.Boom Boom Back -Music Video-

19.Mainstream -Music Video-

20.Masterplan -Music Video-

21.Spacecraft -Music Video-

22.GRIT -Music Video-

23.Stare In Wonder -Special Dance Performance-

Bonus Track

24.Gifted. -Orchestra ver.-



○【AL2枚組+DVD4枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-63792〜3/B〜E

価格 : \18,700（税込）

仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様

特典(封入) : フォトブック



○【AL2枚組+Blu-ray Disc4枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

品番 : AVC1-63794〜5/B〜E

価格 : \18,700（税込）

仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様

特典(封入) : フォトブック



・映像収録内容（AVC1-63792〜3/B〜E・AVC1-63794〜5/B〜E）

▼Music Video

Mood

1.Shining One -Music Video-

2.Bye-Good-Bye -Music Video-

3.Message -Music Video-

4.Smile Again -Music Video-

5.Glorious -Special Movie-

6.Blissful -Music Video-

7.Sailing -Music Video-

8.夢中 -Recording Video-

9.空 -Music Video-

10.Secret Garden -Music Video-

11.I Want You Back -Music Video-

Bonus Track

12.Smile Again -From THE FIRST TAKE

13.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE



Banger

14.Gifted. -Music Video-

15.Betrayal Game -Music Video-

16.Scream -Music Video-

17.Milli-Billi -Special Dance Performance-

18.Boom Boom Back -Music Video-

19.Mainstream -Music Video-

20.Masterplan -Music Video-

21.Spacecraft -Music Video-

22.GRIT -Music Video-

23.Stare In Wonder -Special Dance Performance-

Bonus Track

24.Gifted. -Orchestra ver.-



▼LIVE

BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York

1.Mainstream

2.Spacecraft

3.Brave Generation

4.Boom Boom Back

5.Milli-Billi

6.Grow Up

7.Softly

8.SOS

9.Spin!

10.Masterplan

11.Scream

12.Don’t Wake Me Up

13.GRIT

14.Shining One

15.Sailing

16.Bye-Good-Bye

17.Blissful



▼Behind The Scenes

・BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes

・“BE:ST” -Jacket Shooting Behind The Scenes-

・I Want You Back -Behind The Scenes-

・Stare In Wonder -Special Dance Performance Behind The Scenes-



▼“BE:ST” LIVE

Selected by BESTY

1.Slogan 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”2025.1.9 in TOKYO DOME】

2.Grateful Pain 【BMSG FES’22】

3.Gifted. 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】

4.Salvia 【BMSG FES’23】

5.Message 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】

6.Blissful 【BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”2025.1.9 in TOKYO DOME】

7.Scream 【BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ″Mainstream″ 2024.2.24 in Miyagi Sports Park General Gymnasium】

8.Kick Start 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】

9.BF is… 【BE:FIRST 1st One Man Tour “BE:1” 2022-2023 2023.1.26 / 1.27 in Yoyogi National Stadium First Gymnasium】

10.To The First 【BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream-Masterplan”2024.3.3 in TOKYO DOME】



○【特殊商品(スマプラ対応)】初回受注限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ

※販売期間：終了

品番 : AVZ1-63796〜8

POS : 498806463796/6

価格 : \8,360（税込）

仕様 : デジパック

特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱 : オリジナルグッズ

「フォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）」

特典CD : BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX！



