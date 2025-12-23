本田真凜、ショーパン×網タイツで圧巻スタイル披露 ウエストのぞくコーデに「攻めてる」「いつもと雰囲気違う」の声
【モデルプレス＝2025/12/23】プロフィギュアスケーターで俳優デビューした本田真凜が12月22日、自身のInstagramを更新。コラボレーションアイテムを身に着けた全身ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美女スケーター「攻めてる」網タイツで美脚見せ
本田は「BLACK PINK×GIANTS」とつづり、自身がモデルを務めたBLACKPINK（ブラックピンク）と読売ジャイアンツのコラボレーションアイテムを身に着けたショットを複数枚投稿。引き締まったウエストがのぞくショート丈トップスにアウターとミニ丈ボトムスに網タイツを組み合わせ、美しい脚のラインが際立つスタイリングを公開している。
この投稿には「攻めてる」「スタイル抜群」「いつもと雰囲気違う」「想像以上」「ギラギラでかっこいい」「一瞬誰かと思った」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
